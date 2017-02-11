В Котласском районе причиной пожара в дачном домике стал поджог

В Котласском районе дознаватели расследуют обстоятельства пожара, причиной которого, скорее всего, стал поджог.

Накануне около 20 часов местный житель, проезжая на автомобиле по деревне Вершина, увидел, что стоящего возле дороги дома горит дверь. Вызвать пожарную охрану по телефону очевидец не смог, поэтому решил действовать наверняка – поехал в ПЧ-16 г. Котлас (14 км).

К приезду пожарных у частного дома горела входная дверь и стена. Возгорание быстро затушили, не допустив распространения огня в само здание. Коттедж остался цел. Обгорела дверь и обшивка стены. Внутри на момент пожара никого не было, хозяева использовали дом под дачу.

Предполагается, что причиной пожара стал поджог. На месте происшествия ощущался стойкий запах горючего. На снегу во дворе дома обнаружены следы предполагаемого злоумышленника, - сообщает портал "Безопасность АО".