В Северодвинске водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сообщение о пострадавшем в ДТП поступило из городской больницы, куда с ушибом поясничного отдела позвоночника был доставлен 37-летний мужчина.

В ходе проверки установлено, что 14 февраля в 21:00 напротив дома № 1 на улице Карла Маркса, неустановленный водитель допустил наезд на идущего по двору впереди в попутном направлении пешехода.

Со слов пострадавшего, он услышал звук приближающегося автомобиля, и, не успев оглянуться, тут же почувствовал удар бампером автомобиля в спину. От удара мужчина упал в сугроб, а водитель автомобиля, даже не остановившись, с места происшествия скрылся.

Пострадавший запомнил, что это был джип черного цвета с «кенгурятником». Скорую помощь мужчине вызвали стоявшие у дома молодые люди, сообщает региональная ГИБДД.