В Шенкурске женщина пыталась зарезать мужа ножом

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Шенкурского района, подозреваемой в покушении на убийство.

По версии следствия, в ночь на 12 февраля 2017 года подозреваемая после совместного употребления спиртных напитков и возникшей ссоры с супругом нанесла ему, спящему на диване, удар ножом в область грудной клетки слева, причинив резаную рану плеча. Благодаря тому, что потерпевший проснулся и отобрал у нее нож, умысел на убийство подозреваемая не смогла довести до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.

От задержанной поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила свои действия алкогольным опьянением и ссорой с сожителем, который сообщил ей об измене.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.