Житель Холмогорского района получил 15 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

Холмогорский районный суд признал 36-летнего Георгия Шонбина виновным в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.



Установлено, что 08.10.2015 в квартире своих знакомых Шонбин, достоверно зная о возрасте их несовершеннолетней дочери, 2002 года рождения, воспользовавшись отсутствием родителей, совершил с ней насильственное половое сношение.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

По иску прокурора района в интересах несовершеннолетней с осужденного взыскано 200 000 руб. в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано территориальным отделом СУ СК России по Архангельской области и НАО, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.