Новости дня

Соловецкие школьники приехали в Москву

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

Мобильная версия 16+

Четверг, 16 февраля, 19:04

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/16/49163.html

Происшествия

Экс-глава администрации МО «Ерцевское» отправится под суд

Экс-глава администрации МО «Ерцевское» отправится под суд
Прокуратурой Коношского района проведена проверка в сфере соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ.

В январе 2014 года Михальчук, являясь в это время главой администрации МО «Ерцевское», зная о том, что работы по установке 13 коллективных приборов учета холодного водоснабжения подрядчиком ООО «Стройтэк» не выполнены, злоупотребляя своими должностными полномочиями, с целью создания видимости реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг.», подписал представленный подрядной организацией акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости на общую сумму около 500 тыс. рублей.

На основании этих документов из бюджета МО «Ерцевское» на расчетный счет ООО «Стройтэк» перечислена часть указанных денежных средств.

Таким образом, в результате незаконных действий Михальчука, бюджету МО «Ерцевское» причинен ущерб, а также существенно нарушены охраняемые законом права и интересы граждан, проживающих на территории поселка Ерцево, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сегодня 09:32

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизорСегодня 18:35

В Архангельске продолжают убирать снежные завалыСегодня 12:10

80 лучших людей Архангельской области: Владислав ИвановСегодня 10:12
1 комментарий

Генерал Волчков: преступность снижается, но алкоголизация растетВчера 15:05
6 комментариев

Телеканал "Правда Севера" займет 21 кнопку всех кабельных операторов регионаВчера 14:49
1 комментарий

Происшествия

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление Сегодня 16:00

В Няндоме сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителяСегодня 13:35
1 комментарий

Житель Котласа обвиняется в попытке похитить денежные средства из бюджета страныСегодня 12:51

В Котласском районе причиной пожара в дачном домике стал поджогСегодня 12:04

В Северодвинске водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТПСегодня 11:31

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Соловецкие школьники приехали в Москву

В столице Поморья выберут лучшего молодого педагога

В Архангельске будет гостить мамонтенок Люба

1 марта заканчивается прием заявлений на участие в ГИА-9

В Архангельске пройдёт праздник Масленицы

"Ростелеком" признан одним из лучших партнеров по организации практики и трудоустройству выпускников САФУ в Архангельске

Телеканал "Правда Севера" появился в сетке вещания "Интерактивного ТВ" "Ростелекома" в Поморье

В областной бюджет-2017 внесены изменения

Юный новодвинец получил помощь от гендиректора АЦБК

Подольский филиал «Архбум» расширил ассортимент продукции до профиля E

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор

Нарезали по-новому. Депутаты одобрили изменения границ избирательных округов

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно

Налоговая: Палкина мы не упустим

"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"

Двум архангелогородцам грозит до 10 лет тюрьмы за наркопреступление

В Няндоме сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Житель Котласа обвиняется в попытке похитить денежные средства из бюджета страны

В Котласском районе причиной пожара в дачном домике стал поджог

В Северодвинске водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В столице Поморья пройдут Арктические игры

Александр Румянцев победил в пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту

Болей за «Водник»!

В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

В Архангельской области завершилось первенство России по лыжным гонкам

В Архангельском музыкальном колледже выступит всемирно известная альтистка Анна Серова

В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"

В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."

В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов

Дом молодежи стал одной из площадок выставки «Лики России»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru