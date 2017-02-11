Экс-глава администрации МО «Ерцевское» отправится под суд

Прокуратурой Коношского района проведена проверка в сфере соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ.

В январе 2014 года Михальчук, являясь в это время главой администрации МО «Ерцевское», зная о том, что работы по установке 13 коллективных приборов учета холодного водоснабжения подрядчиком ООО «Стройтэк» не выполнены, злоупотребляя своими должностными полномочиями, с целью создания видимости реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг.», подписал представленный подрядной организацией акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости на общую сумму около 500 тыс. рублей.

На основании этих документов из бюджета МО «Ерцевское» на расчетный счет ООО «Стройтэк» перечислена часть указанных денежных средств.

Таким образом, в результате незаконных действий Михальчука, бюджету МО «Ерцевское» причинен ущерб, а также существенно нарушены охраняемые законом права и интересы граждан, проживающих на территории поселка Ерцево, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.