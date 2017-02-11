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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/16/49162.html

Происшествия

В столице Поморья задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и краже машины

В столице Поморья задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и краже машины
Фото Ивана Малыгина
27 декабря прошлого года в боксе гаражного кооператива на улице Дзержинского в Архангельске обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Машина «Тойота Хайлюкс», которая должна была находиться в боксе, отсутствовала.

Сотрудниками регионального следкома установлена причастность двух ранее судимых жителей Архангельской области к убийству с целью завладения автомашиной «Тойота Хайлюкс».По версии следствия, один из соучастников преступления заплатил 150 тысяч рублей второму, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, за хищение для него автомобиля. В процессе реализации преступного умысла, собственнику транспортного средства были причинены множественные ножевые ранения, после чего подозреваемые завладели автомобилем.

В ходе допроса один из соучастников дал признательные показания, подробно рассказав об обстоятельствах совершения преступления.В настоящее время производится сбор доказательственной базы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемые содержатся под стражей по другому уголовному делу. 

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