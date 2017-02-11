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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/16/49161.html

Происшествия

В Архангельске сотрудники Росгвардии обследовали подозрительную посылку на наличие бомбы

В Архангельске сотрудники Росгвардии обследовали подозрительную посылку на наличие бомбы
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по региону обследовали подозрительную посылку в здании сортировочного центра Почты России.

Накануне в магистральный сортировочный центр почтовой службы АО поступила посылка. У сотрудников службы безопасности предприятия имелась информация, что внутри может находиться предмет похожий на взрывное устройство.

Было принято решение эвакуировать персонал учреждения, территорию вокруг задания оцепили. На место оперативно прибыла инженерно-техническая группа ОМОН управления Росгвардии по Архангельской области.

Кинологический расчет и инженер-сапер обследовали посылку на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Какой-либо угрозы выявлено не было. Через непродолжительное время сортировочный центр продолжил работу в штатном режиме, - сообщает группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Архангельской области.

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