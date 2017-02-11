В Архангельске сотрудники Росгвардии обследовали подозрительную посылку на наличие бомбы Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по региону обследовали подозрительную посылку в здании сортировочного центра Почты России. Накануне в магистральный сортировочный центр почтовой службы АО поступила посылка. У сотрудников службы безопасности предприятия имелась информация, что внутри может находиться предмет похожий на взрывное устройство. Было принято решение эвакуировать персонал учреждения, территорию вокруг задания оцепили. На место оперативно прибыла инженерно-техническая группа ОМОН управления Росгвардии по Архангельской области. Кинологический расчет и инженер-сапер обследовали посылку на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Какой-либо угрозы выявлено не было. Через непродолжительное время сортировочный центр продолжил работу в штатном режиме, - сообщает группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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