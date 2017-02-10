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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/15/49155.html

Происшествия

Ночью в Архангельске горел жилой дом

Ночью в Архангельске горел жилой дом
Фото Ивана Малыгина
Сегодня около 3 часов ночи в областном центре произошел пожар в деревянном двухэтажном доме №112/1 по пр. Сов. Космонавтов.

К приезду пожарных горела одна из квартир на 2 этаже. «Огонь быстро распространялся по ветхому зданию, поэтому было принято решение эвакуировать всех жильцов соседнего двухэтажного дома – 27 человек. Возникли проблемы с источниками противопожарного водоснабжения. Ближайшие 6 пожарных гидрантов были заморожены. Для содержания водоисточников в исправном состоянии собственник обязан проводить их осмотр каждые два месяца», - пояснил начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС МЧС России по Архангельской области Михаил Корельский.

Жилой дом отстояли. Огнем уничтожена треть нежилой двухэтажки. Пострадавших нет. По словам соседей, там могли находиться люди без определенного места жительства, действия которых, скорее всего, и привели к пожару, - сообщает портал "Безопасность АО".

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