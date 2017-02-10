В Вельском районе судебные приставы вернули 3-летнего малыша матери

По решению суда после развода родителей их малолетний сын остался жить с матерью, однако несогласный с таким решением отец забрал ребёнка к себе.

Мирно урегулировать вопрос бывшие супруги не смогли, и женщине пришлось обращаться в суд, который вынес решение – обязать передать ребёнка 2013 года рождения матери.

С момента возбуждения исполнительного производства в отделе судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому районам возникла проблема с вручением исполнительных документов должнику – в добровольном порядке он отказывался получать какие-либо документы.

Поэтому постановление о возбуждении исполнительного производства, постановление о взыскании исполнительского сбора, требование об исполнении решения суда вручались ему в присутствии понятых.

А вот от вызовов на прием к судебному приставу мужчина никогда не отказывался, всегда являлся один, поясняя неисполнение судебного решения своим несогласием с ним.

Неоднократные выезды судебного пристава-исполнителя в адрес должник результата не давали: либо отсутствовал ребенок, либо дом был закрыт и попасть в дом не представлялось возможным.

Особые трудности в исполнении решения суда состояли в том, что мама со старшим ребёнком проживает в соседнем районе, и лично присутствовать при частых выездах и проверках не имела возможности.

Взаимные обиды и обвинения бывших супругов в адрес друг друга не способствовали разрешению ситуации. Состоялась комиссия по делам несовершеннолетних при участии отдела опеки и попечительства администрации Вельского района и Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по правам ребенка. Однако исполнить решение суда должник категорически отказался. А малолетний ребёнок при этом 3 месяца не видел маму.

На днях мужчина при составлении сотрудниками полиции в отношении него протокола за неисполнение судебного решения об определении места жительства ребёнка повёл себя неадекватно, отказавшись выполнить законные распоряжения полицейских. В результате, он был задержан, доставлен в районный суд и привлечён к ответственности с назначением наказания в виде административного ареста.

В это время поступило сообщение от матери о месте нахождения ребенка у временно присматривающей за ним женщины. Незамедлительно по указанному адресу был организован выезд судебного пристава-исполнителя совместно с начальником отдела органа опеки и попечительства и инспектором комиссии по делам несовершеннолетних. Женщина, ознакомившись с решением суда, никаких препятствий в передаче ребёнка матери чинить не стала.

А отец, отсидев по решению суда трое суток за административное правонарушение, теперь ежедневно общается с сыном по телефону, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.