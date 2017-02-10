В интернет-магазине Архангельска торговали нелегальными финскими продуктами

Установлено, что индивидуальным предпринимателем Татьяной Дихтярь в офисе выдачи товаров интернет-магазина по адресу: Архангельск, ул. Шубина, 3 осуществляется торговля, в т.ч. животноводческой продукцией (сыр, колбаса, масло сливочное), произведенной в Финляндии.
На указанную продукцию отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие ее качество и безопасность.
Продукты весом 78 кг изъяты и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 уничтожены, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.