На Бревеннике восемь человек эвакуировали из горящего дома

Жертв и пострадавших нет. На подмогу островным пожарным были направлены 4 расчета из города. Огонь охватил две квартиры на втором этаже, также частичные повреждения получила квартира в соседнем подъезде. Две квартиры снизу повреждены водой. По одной из версий, причиной стала неосторожность с огнем жильцов дома. К 06:20 пожар был полностью ликвидирован.
На месте работают представители администрации Маймаксанского округа для решения вопроса о предоставлении погорельцам резервного жилфонда. На сегодня все граждане, оставшиеся без жилья, нашли временное пристанище у родственников и знакомых, - сообщает портал "Безопасность АО".