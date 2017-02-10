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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/15/49141.html

Происшествия

На Бревеннике восемь человек эвакуировали из горящего дома

На Бревеннике восемь человек эвакуировали из горящего дома
В 5:21 утра загорелась одна из квартир в 12-квартирном деревянном 2-этажном доме по улице Лесоэкспортной. Прибывшие пожарные организовали эвакуацию людей – спасены 8 человек.

Жертв и пострадавших нет. На подмогу островным пожарным были направлены 4 расчета из города. Огонь охватил две квартиры на втором этаже, также частичные повреждения получила квартира в соседнем подъезде. Две квартиры снизу повреждены водой. По одной из версий, причиной стала неосторожность с огнем жильцов дома. К 06:20 пожар был полностью ликвидирован.

На месте работают представители администрации Маймаксанского округа для решения вопроса о предоставлении погорельцам резервного жилфонда. На сегодня все граждане, оставшиеся без жилья, нашли временное пристанище у родственников и знакомых, - сообщает портал "Безопасность АО".

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