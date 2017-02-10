В Онежском районе водитель лесовоза насмерть сбил пешехода Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области 14 февраля в 8:28 на 4 км Хайнозерской технологической дороги, водитель грузового автомобиля «Вольво», перевозивший лесоматериалы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил наезд на шедших по краю проезжей части во встречном направлении двух мужчин. В результате ДТП один из пострадавших доставлен в больницу с переломом ключицы, второй – погиб на месте происшествия, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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