В Новодвинске предприниматель продал подростку пиво в торговом киоске

Несмотря на запрет реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, сотрудники полиции продолжают выявлять факты продажи пива подросткам в торговых киосках.

Так, 10 ноября прошлого в торговом киоске «Бистро» у дома 45 по улице 50-летия Октября в Новодвинске 17-летнему юноше продано пиво. По данному факту в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, она оштрафована на 30 тысяч рублей.

При этом органом полиции не приняты своевременные меры к индивидуальному предпринимателю, в чьем киоске подростку реализовано пиво. Делом занялась прокуратура. Рассмотрев административные производства, суд оштрафовал предпринимателя на 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.