Житель Коряжмы убил знакомого и спрятал его тело в лесу

Следственными органами завершено следствие в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 40-летнего жителя Коряжмы, обвиняемого в убийстве.

С августа 2016 года родственники утратили связь с ранее судимым 44-летним мужчиной. В ходе следственных действий, установлен местный житель, который помогал родственнику прятать тело разыскиваемого.

Обвиняемый после задержания дал признательные показания и пояснил следователю, что 30 июля 2016 года вечером после совместного употребления спиртных напитков в его автомобиле между ним и потерпевшим произошла ссора. После того, как потерпевший стал его оскорблять и заявил, что его надо было убить раньше, в 90-е годы, он на почве личной неприязни нанес тому не менее четырех ударов ножом в живот и грудь. Затем обратился к родственнику с просьбой помочь вывезти тело в лесной массив у поселка Черемушский, где самостоятельно оттащил тело от дороги и забросал ветками.

В последующем в месте, которое указал обвиняемый, обнаружено тело без вести пропавшего с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба регионального следкома.