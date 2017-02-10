Житель Котласского района вымогал деньги у несовершеннолетнего знакомого

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия.

12 января 2017 года в поселке Вычегодский подозреваемый потребовал у 16-летнего юноши передать ему 5 тысяч рублей, при этом ударил рукой по лицу потерпевшего, подкрепляя свои требования. Опасаясь старшего знакомого, несовершеннолетний отдал тому деньги.

Через несколько дней подозреваемый пришел в здание техникума, в котором до отчисления учился в одной группе с несовершеннолетним потерпевшим, и потребовал передать ему уже 10 тысяч рублей, при этом ударил юношу рукой по лицу и нанес удар ногой по телу. Молодой человек отдал имевшиеся у него 5 тысяч рублей, пообещав остальные денежные средства отдать позже.

Обратился в правоохранительные органы потерпевший лишь после того, как в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу за совершение аналогичного вымогательства.От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в содеянном, - сообщает пресс-служба регионального следкома.