В Холмогорском районе школьная учительница развратила свою ученицу

Вступил в силу приговор суда, которым 52-летняя Елена С. и ее сожитель 54-летний Юрий Л. осуждены за ряд преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Установлено, что Елена, работавшая учителем в одной из школ в Холмогорском районе, и Юрий, осуществлявший комплексное обслуживание и ремонт здания той же школы, в период с 29 декабря 2014 по 27 января 2016 года совершили с учащейся данного образовательного учреждения, не достигшей 16-летнего возраста, развратные действия, нарушив ее половую неприкосновенность и причинив нравственные страдания.

Приговором суда С. назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 6 лет, Л. – 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда удовлетворен, с осужденных в пользу несовершеннолетней взыскано солидарно 100 000 руб, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.