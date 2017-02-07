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В Няндоме мужчина дважды за день устроил пожар в своей квартире

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Вторник, 14 февраля, 14:17

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/14/49122.html

Происшествия

В Няндоме мужчина дважды за день устроил пожар в своей квартире

В Няндоме мужчина дважды за день устроил пожар в своей квартире
Фото arh112.ru
Житель Няндомы не захотел выбрасывать прогоревшее кресло и тем самым поставил под угрозу пожара многоквартирный дом. Недавно мужчина, проживающий на верхнем этаже четырехэтажного дома по улице Спортивной, уснул с сигаретой, и в итоге был вынужден выбрасывать прогоревшие постельные принадлежности в окно.

Но жизнь так и не научила заядлого курильщика: накануне днем он по неосторожности выронил зажженную сигарету на кресло, которое вскоре начало тлеть. При первых признаках задымления мужчина сразу же вызвал пожарных. Возгорание было ликвидировано за пару минут, после чего пожарные собирались вынести испорченное кресло на улицу, но хозяин буквально встал грудью за любимую мебель – по его мнению, крохотный прогар на кресле-раскладушке ничуть не мешал его дальнейшей эксплуатации. Уверения пожарных, что матрас, кресло, диван и другую мягкую мебель, имеющую термические повреждения, оставлять в жилье ни в коем случае нельзя – разгорятся снова – мужчина проигнорировал.

Вполне закономерно через некоторое время служба 01 вновь получила вызов с того же адреса. Погорелец к тому времени ушел по своим делам. О запахе дыма в пожарную охрану сообщил сосед, который пришел домой на обеденный перерыв.

Как и предполагали пожарные, кресло разгорелось снова, и на этот раз огонь нанес более ощутимые повреждения – само кресло выгорело до каркаса, прогорел и пол под ним. К счастью, пожар успели ликвидировать до того, как огонь успел охватить всю квартиру и уйти в соседние. Впрочем, задержись сосед с вызовом буквально минуты две – именно это и произошло бы. Хозяину теперь придется не только обзаводиться новой мебелью, но и делать ремонт, - сообщает портал "Безопасность АО".

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