В Вельском районе мужчина убил свою соседку-пенсионерку

13 февраля днем в поселке Шунема Вельского района обнаружено тело 78-летней женщины с телесными повреждениями в области головы.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся за кражу чужого имущества 55-летний сосед потерпевшей, к дому которого вывели следы от места преступления.По месту жительства подозреваемого обнаружены куртка, обувь, а также спрятанный молоток со следами бурого цвета. Мужчина на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и что-либо пояснить не мог.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы. Выясняется, пропало ли что-либо из дома пенсионерки, - сообщает пресс-служба регионального следкома.