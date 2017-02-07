В Архангельске женщина предстанет перед судом за жестокое обращение с дочерью

Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 33- летней жительницы Архангельска, обвиняемой в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, истязании несовершеннолетнего.

По версии следствия, обвиняемая плохо воспитывала свою 10-летнюю дочь, не следила за режимом ее питания, лишая продуктов, на длительное время оставляла девочку одну, употребляла в ее присутствии спиртные напитки, фактически самоустранившись от ее воспитания.

Она же с апреля 2015 года по октябрь 2016 года систематически наносила дочери удары рукой по голове, причиняя физические и психические страдания, а также использовала при общении с ребенком нецензурные и оскорбительные выражения.После того, как девочка рассказала о методах воспитания матери своей родственнице, была проведена проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела. Ребенок в настоящее время проживает в семье у родственников.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и объяснила свои действия алкогольным опьянением и непослушанием дочери, - сообщает пресс-служба регионального следкома.