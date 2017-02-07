В Котласском районе от пожара спасли автомобильную мастерскую Фото с сайта arh112 Неисправность автономной котельной поставила под угрозу частную автомобильную мастерскую в деревне Антоново Котласского района. Возгорание в котельной, пристроенной к зданию мастерской, произошло накануне утром. Рабочие находились на месте, поэтому сразу же обратили внимание на дым и позвонили в пожарную охрану. Через технологические проемы задымление распространилось и в саму автомастерскую – кирпичное здание размером 20 на 40 м, в котором находились «КАМАЗы», уборочные трактора, прицепы, легковая техника. Возгорание ликвидировали быстро, не допустив распространения на мастерскую. Огнем поврежден котел и чердачное помещение котельной. Причина – недостаток конструкции противопожарной разделки между перекрытиями и дымоходом, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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