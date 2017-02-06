Ревнивый архангелогородец сжег автомобиль соперника

Установлено, что 21.06.2016 Чухарев на почве личных неприязненных отношений, ревнуя свою сожительницу к ее бывшему сожителю, путем поджога уничтожил принадлежащий ему автомобиль «Ауди А4», припаркованный на улице Приорова в Архангельске, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб в сумме свыше 600 тыс. рублей.
Приговором суда Чухареву назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. По приговору суда он обязан выплатить сумму причиненного потерпевшему ущерба.
Приговор суда обжаловался в апелляционном порядке по жалобе представителя потерпевшего в связи с его чрезмерной мягкостью, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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