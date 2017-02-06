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Ревнивый архангелогородец сжег автомобиль соперника

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/13/49106.html

Происшествия

Ревнивый архангелогородец сжег автомобиль соперника

Ревнивый архангелогородец сжег автомобиль соперника
Октябрьский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнего Константина Чухарева виновным в совершении умышленного поджога чужого имущества.

Установлено, что 21.06.2016 Чухарев на почве личных неприязненных отношений, ревнуя свою сожительницу к ее бывшему сожителю, путем поджога уничтожил принадлежащий ему автомобиль «Ауди А4», припаркованный на улице Приорова в Архангельске, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб в сумме свыше 600 тыс. рублей.

Приговором суда Чухареву назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. По приговору суда он обязан выплатить сумму причиненного потерпевшему ущерба.

Приговор суда обжаловался в апелляционном порядке по жалобе представителя потерпевшего в связи с его чрезмерной мягкостью, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вчера 16:16

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Комментарии
вот так господа, сегодня 01:00

Не каждая девушка желает стать чухаревой ,но и не каждой дано выбирать жениха с более благозвучной фамилией...
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