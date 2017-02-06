Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и перелом костей голени, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/13/49099.html
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В Архангельске мужчина получил травмы в результате ДТП
12 февраля в Архангельске, в 11:40 напротив дома 22 по проспекту Обводный канал на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками «Пешеходный переход», автомобилем «Лада 213100» был сбит мужчина.
Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и перелом костей голени, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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