В Холмогорском районе неходячая пенсионерка погибла во время пожара

62-летняя женщина жила в двухквартирном доме в деревне Кашино. Инвалид 1 группы, она не могла самостоятельно передвигаться, по хозяйству ей помогал соцработник.

Известно, что женщина злоупотребляла алкоголем, курила. Несмотря на наличие печи, в доме было прохладно, и женщина обогревалась электроплиткой и обогревателем с открытой спиралью.

12 февраля около пяти часов утра соседи услышали треск шифера – в доме разгорался пожар. На место происшествия прибыли добровольцы и пожарные. Так как пожар был обнаружен на поздней стадии, спасти хозяйку и дом уже не представлялось возможным. Здание выгорело полностью. Огнем уничтожена и соседняя квартира, хозяин которой в это время находился в отъезде.

Скорее всего, к пожару привело использование обогревательных приборов, которые стояли слишком близко к кровати неходячей пенсионерки, сообщает arh112.