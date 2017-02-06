Житель Котласа отправится под суд за нежелание служить в армии

Заместителем Котласского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя города Котласа Ярослава Попова, обвиняемого в уклонении от воинского призыва.

Установлено, что состоящий с 6 февраля 2012 года на воинском учете Попов, признанный годным для прохождения военной службы по призыву, в октябре 2016 года трижды лично получив под роспись повестки о необходимости явки в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования, к назначенному времени без уважительных причин не явился.

Попов вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, пояснив, что уклонялся от призыва на военную службу, поскольку ему необходимо восстановить свой автомобиль, пострадавший от поджога, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.