Житель Котласа отправится под суд за нежелание служить в армии

Установлено, что состоящий с 6 февраля 2012 года на воинском учете Попов, признанный годным для прохождения военной службы по призыву, в октябре 2016 года трижды лично получив под роспись повестки о необходимости явки в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования, к назначенному времени без уважительных причин не явился.
Попов вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, пояснив, что уклонялся от призыва на военную службу, поскольку ему необходимо восстановить свой автомобиль, пострадавший от поджога, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.