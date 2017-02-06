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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/13/49090.html

Происшествия

Ночью в Архангельске подожгли кроссовер

Ночью в Архангельске подожгли кроссовер
Фото arh112.ru
13 февраля около 3 часов в службу 01 поступило сообщение о пожаре на улице Павла Усова – во дворе многоэтажного дома горел кроссовер «Audi Q3».

Передняя часть автомобиля значительно повреждена огнем. Причина пожара – поджог, на месте происшествия обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости, - сообщает портал "Безопасность АО".

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