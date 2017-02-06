В Архангельске мужчина в ходе ссоры убил собственного брата

11 февраля ночью в доме на улице Кегостровский ЛДК в Архангельске обнаружено тело 39-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости.

По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний брат потерпевшего, оставшийся ночевать в родительском доме.От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что причинил брату ранение в ходе ссоры. Также он пояснил следователю, что младший брат проживал вместе с матерью. После совместного употребления спиртных напитков ему не понравилось, что брат берет у матери деньги для приобретения алкоголя, что послужило причиной конфликта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, в том числе мать вышеуказанных лиц, которая на момент совершения преступления спала в другой комнате, а проснувшись ночью, обнаружила сына без признаков жизни и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба регионального следкома.