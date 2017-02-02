В Архангельской области произошло три пожара

Бороться с огнем спасателям пришлось в Архангельске, Няндоме и Котласе.

Вчера, в 21:32 огонь вспыхнул в частном доме в деревне Выставка Котлассого района. Пострадавших от пожара нет. А вот дом оказался значительно поврежден огнем. Пожар был ликвидирован в 3:00.

Сегодня в 1:18 пожар произошел в одной из квартир двухэтажного деревянного жилого дома по улице Первомайская в Няндоме. От огня никто не пострадал, но сама квартира оказалась повреждена. Пожар был ликвидирован в 3:05.

В 2:43 в Архангельске возле дома 9 корпус 2 по улице Павла Усова загорелся автомобиль «Ауди Q-3». В результате пожара салон машины закоптился, поврежден моторный отсек. Пожар был ликвидирован в 2:52, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.