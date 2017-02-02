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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/12/49082.html

Происшествия

В Архангельске нашли похитителя велосипеда

В Архангельске нашли похитителя велосипеда
В УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что из общежития по улице Самойло, была совершена кража велосипеда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый.

Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 27-летний местный житель. Похищенное имущество изъято и уже возвращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, отмечает пресс-служба регионального УМВД. 
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