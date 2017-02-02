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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/10/49070.html

Происшествия

Житель Северодвинска "заказал" убийство женщины, отвергнувшей его ухаживания

Житель Северодвинска "заказал" убийство женщины, отвергнувшей его ухаживания
Северодвинский суд огласил приговор 29-летнему Евгению Смирнову, который признан виновным в организации причинения умышленного вреда здоровью.

Смирнов в осенний период 2015 года согласился на предложение 56-летнего предпринимателя совершить за 600 тыс. рублей убийство 34-летней северодвинки за то, что не отвечает взаимностью на его ухаживания. 

Однако вопреки достигнутой с заказчиком убийства договоренности, не желая убивать женщину, но получить деньги, Смирнов предложил своему знакомому за 20 тыс. рублей напасть на «заказанную жертву» и причинить ей тяжкий вред здоровью. 

Согласившись на предложение Смирнова, его знакомый 18.12.2015 в подъезде дома, где проживала потерпевшая, нанес ей 3 удара ножом, после чего скрылся с места преступления. 

От полученных ранений женщина 20.12.2015 скончалась в медицинском учреждении. 

Смирнов в инкриминированном преступлении свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению всех соучастников. 

Заказавший убийство предприниматель скрывается, объявлен в международный розыск. 

Действия лица, причинившего смерть потерпевшей, в условиях эксцесса исполнителя (вышел за пределы достигнутой договоренности) квалифицированы как убийство по найму. Уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью. 

Приговором суда Смирнову, с учетом его предыдущей судимости за кражу, по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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