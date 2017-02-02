Житель Северодвинска "заказал" убийство женщины, отвергнувшей его ухаживания

Смирнов в осенний период 2015 года согласился на предложение 56-летнего предпринимателя совершить за 600 тыс. рублей убийство 34-летней северодвинки за то, что не отвечает взаимностью на его ухаживания.
Однако вопреки достигнутой с заказчиком убийства договоренности, не желая убивать женщину, но получить деньги, Смирнов предложил своему знакомому за 20 тыс. рублей напасть на «заказанную жертву» и причинить ей тяжкий вред здоровью.
Согласившись на предложение Смирнова, его знакомый 18.12.2015 в подъезде дома, где проживала потерпевшая, нанес ей 3 удара ножом, после чего скрылся с места преступления.
От полученных ранений женщина 20.12.2015 скончалась в медицинском учреждении.
Смирнов в инкриминированном преступлении свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению всех соучастников.
Заказавший убийство предприниматель скрывается, объявлен в международный розыск.
Действия лица, причинившего смерть потерпевшей, в условиях эксцесса исполнителя (вышел за пределы достигнутой договоренности) квалифицированы как убийство по найму. Уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью.
Приговором суда Смирнову, с учетом его предыдущей судимости за кражу, по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.