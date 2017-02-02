Жительница Плесецкого района истязала несовершеннолетнюю дочь

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Плесецкого района, подозреваемой в истязании несовершеннолетней.

По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 17-летней дочери, используя незначительный повод, систематически оскорбляла ее и наносила побои, причиняя несовершеннолетней физические и психические страдания.

О произошедшем стало известно после того, как девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.В настоящее время проводятся следственные действия, от подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, - сообщает пресс-служба регионального следкома.