Жительница Новодвинска похитила у знакомой телефон

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 28-летней жительницы Новодвинска, подозреваемой в грабеже с применением насилия.

2 февраля 2017 года днем 17-летняя девушка пришла в гости к подозреваемой, которой помогла на улице подняться и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В квартире, расположенной на улице 50 лет Октября в городе Новодвинске, подозреваемая ударила несовершеннолетнюю знакомую по лицу, после чего забрала у нее мобильный телефон стоимостью 1900 рублей.

Сразу после случившегося потерпевшая покинула квартиру и обратилась в органы полиции, что позволило оперативно установить подозреваемую и изъять похищенный телефон.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемая пояснила следователю, что ударила новую знакомую в ходе конфликта, телефон забирать не планировала, а попросила его, чтобы сделать звонок, - сообщает пресс-служба регионального следкома.