В Коряжме мужчина поджег свою квартиру из-за курения в постели

Оказалось, он решил покурить перед сном в постели, после чего бросил окурок в стоявшую под диваном пепельницу, но, по всей видимости, промахнулся и не заметил этого. Через некоторое время мужчина проснулся от сильного жара и увидел, как горит комната. Его мать, которая в это время находилась дома, ничего не почувствовала, так как дверь в спальню была плотно закрыта.
Прибывшие на вызов огнеборцы эвакуировали людей на свежий воздух и быстро справились с пожаром.
В результате происшествия мужчина получил небольшие ожоги рук и лица, женщина не пострадала. Трёхкомнатной квартире потребуется ремонт, сообщает arh112.