В Коряжме мужчина поджег свою квартиру из-за курения в постели

Происшествие случилось 8 февраля около 18:00 в пятиэтажке на улице Архангельской. Очаг возгорания находился в под диваном в одной из комнат квартиры. К пожару привела неосторожность 39-летнего мужчины при курении.

Оказалось, он решил покурить перед сном в постели, после чего бросил окурок в стоявшую под диваном пепельницу, но, по всей видимости, промахнулся и не заметил этого. Через некоторое время мужчина проснулся от сильного жара и увидел, как горит комната. Его мать, которая в это время находилась дома, ничего не почувствовала, так как дверь в спальню была плотно закрыта.

Прибывшие на вызов огнеборцы эвакуировали людей на свежий воздух и быстро справились с пожаром.

В результате происшествия мужчина получил небольшие ожоги рук и лица, женщина не пострадала. Трёхкомнатной квартире потребуется ремонт, сообщает arh112.