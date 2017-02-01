В Архангельске оглашён приговор токсикоману, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку

Приговором суда 18-летний Андрей З. осужден за совершение серии тяжких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «в, к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство и покушение на убийство).

Установлено, что З. в мае 2015 года недалеко от ул. Дачная в Архангельске на почве возникших личных неприязненных отношений совершил покушение на жизнь малолетнего, пытаясь его задушить, однако довести преступный умысел до конца не смог, поскольку его действия были пресечены подоспевшими друзьями потерпевшего.

Через два дня после этого З. в лесном массиве недалеко от г.Архангельска совершил изнасилование и иные действия сексуального характера 13-летней девочки, а затем, пытаясь скрыть совершенные преступления, задушил ее.

Все преступления З. совершил в состоянии токсического опьянения, в которое привел себя путем вдыхания паров лака. Это обстоятельство признано судом отягчающим наказание.

Согласившись с позицией государственного обвинения, ориентировавшего суд на назначение наказания на длительный срок лишения свободы, суд по совокупности преступлений назначил подсудимому 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 2 года.

В качестве компенсации морального вреда, причиненного потерпевшим, с осужденного взыскано 2 050 000 руб, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.