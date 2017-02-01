В Архангельской области телефонные мошенники обманывают пенсионеров

На территории Архангельской области продолжают регистрироваться случаи мошенничества в отношении пожилых людей. В последнее время активизировались злоумышленники, совершающие звонки на мобильные телефоны пенсионеров под видом работников Пенсионного фонда.

В разговоре мошенники сообщают гражданам о якобы возникших проблемах при перечислении пенсий или социальных выплат. Для скорейшего их решения пенсионерам предлагают подойти к ближайшему банкомату и произвести ряд манипуляций с банковской картой.

Выполнив продиктованные злоумышленником действия, граждане, сами того не осознавая, подключают услугу дистанционного управления финансовыми средствами, привязанную к стороннему номеру телефона. Спустя некоторое время с банковской карты происходит снятие денег.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой сохранять бдительность. О любых изменениях, связанных с пенсионными начислениями, работники Пенсионного фонда сообщат вам специальным письмом или попросят подойти непосредственно в офис учреждения. По телефонам эта информация не сообщается! Операции с банковским картами также желательно производить в офисе финансового учреждения и при непосредственном общении с сотрудником банка.

Уважаемые жители региона! Предупредите своих пожилых родственников и знакомых о возможных звонках мошенников. Попросите их быть бдительными и осторожными. Обо всех случаях подобного мошенничества просьба сообщать в органы внутренних дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД.