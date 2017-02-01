Житель Котласа работал водителем в больнице по подложному документу Заместителем Котласского прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Котласа Максима Еремеева, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа. Установлено, что Еремеев в июне прошлого года через интернет приобрел подложное водительское удостоверение на свое имя у неустановленного лица за 26 тыс. рублей.

В последующем использовал это водительское удостоверение, предъявив при трудоустройстве водителем в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», проработав там с 26 сентября по 25 декабря 2016 г., а также при заключении договора страхования автогражданской ответственности. После совершенного Еремеевым 21 декабря 2016 г. ДТП и вскрылся факт наличия у него подложного водительского удостоверения. Еремеев вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, написал явку с повинной. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 5 Котласского судебного района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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