Поиски пропавших под Архангельском рыбаков продолжаются

Напомним два рыбака перестали выходить на связь в ночь с субботы на воскресенье, после чего спасатели начали поиски.
Сначала мужчин искали по окрестностям, отработали находящиеся в округе объекты, где они могли остановиться на ночлег (избы). Получилось найти людей, которые были последними, кто видел рыбаков.
Около 16 часов они выехали с маяка «Черная башня» с Мудьюга на мотособаке – и с тех пор рыбаков никто не видел. Спасатели прошли весь путь, проделанный рыбаками на мотосанях, он оборвался не доезжая примерно 150 метров от судового хода.
Глубины в местах предполагаемого утопления около 10 метров, результаты спусков не дали пока никаких «зацепок». Место, в котором обнаружен теряющийся след, кроме того, было разбито при развороте ледокола, «старые» льдины перемежаются со льдом, который образовался во время 30-градусных морозов по чистой воде. Место, в котором пропали рыбаки, периодически очищается ото льда при ветрах южных направлений.
Сегодня спасателям предстоит консультация с гидрологами Северного УГМС, чтобы точечно с использованием имеющихся данных, в том числе со спутниковых снимков, определить, какой была ледовая обстановка в месте поисковых работ.
Поисковые работы после уточнения гидрологических данных будут продолжены, сообщает arh112.