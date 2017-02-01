Поиски пропавших под Архангельском рыбаков продолжаются

8 февраля водолазы-спасатели архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России провели водолазные спуски в месте предполагаемого утопления рыбаков.

Напомним два рыбака перестали выходить на связь в ночь с субботы на воскресенье, после чего спасатели начали поиски.

Сначала мужчин искали по окрестностям, отработали находящиеся в округе объекты, где они могли остановиться на ночлег (избы). Получилось найти людей, которые были последними, кто видел рыбаков.

Около 16 часов они выехали с маяка «Черная башня» с Мудьюга на мотособаке – и с тех пор рыбаков никто не видел. Спасатели прошли весь путь, проделанный рыбаками на мотосанях, он оборвался не доезжая примерно 150 метров от судового хода.

Глубины в местах предполагаемого утопления около 10 метров, результаты спусков не дали пока никаких «зацепок». Место, в котором обнаружен теряющийся след, кроме того, было разбито при развороте ледокола, «старые» льдины перемежаются со льдом, который образовался во время 30-градусных морозов по чистой воде. Место, в котором пропали рыбаки, периодически очищается ото льда при ветрах южных направлений.

Сегодня спасателям предстоит консультация с гидрологами Северного УГМС, чтобы точечно с использованием имеющихся данных, в том числе со спутниковых снимков, определить, какой была ледовая обстановка в месте поисковых работ.

Поисковые работы после уточнения гидрологических данных будут продолжены, сообщает arh112.