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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/09/49041.html

Происшествия

В Коряжме "прикрыто" незаконное казино

В Коряжме "прикрыто" незаконное казино
С декабря 2016 года по январь 2017 года в помещении бывшего бара в Коряжме осуществлялось незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Благодаря совместной работе следователей и подразделений уголовного розыска пресечена деятельность указанного игорного клуба. Установлены трое лиц, причастных к незаконной игорной деятельности в арендованном помещении. В их числе жительница города Котласа, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проводится сбор доказательственной базы. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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