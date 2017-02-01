В Устьянском районе по горячим следам задержаны грабители, совершившие разбойное нападение

5 февраля 2017 года в ОМВД России по Устьянскому району поступило сообщение о том, что в поселке Костылево в пункт приема металла зашли двое неизвестных в масках и, угрожая ножом весовщику-кассиру, потребовали денежные средства и мобильный телефон.

Испугавшись, женщина отдала злоумышленникам всю имевшуюся выручку - 70 тысяч рублей и свой сотовый, после чего нападавшие скрылись. Приемщица добралась до ближайшего магазина и набрала «02».

После поступления сообщения о разбойном нападении по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. Для поиска подозреваемых были сформированы несколько поисковых групп.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след и задержать подозреваемых в совершении дерзкого преступления. Ими оказались двое ранее судимых жителей поселков Костылево и Советский, 1977-го и 1988-го годов рождения. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведенных у подозреваемых обысков, часть денежных средств была обнаружена и изъята.

По данным оперативников, мужчины распивали спиртные напитки. Пойти на преступление они решили после того как закончились деньги на покупку спиртного, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.