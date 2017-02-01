В Каргопольском районе злоумышленник ограбил продуктовый магазин © PressFoto / YayMicro/Baloncici По словам владельца торговой точки, 7 января неизвестный зашёл в магазин и похитил выручку из кассы. Ущерб составил более семи тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, местного двадцатилетнего жителя. Мужчина уже был судим и в данный момент нигде не работает.

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