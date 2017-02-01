В Вельске оглашен приговор виновнику ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек

Вельский районный суд огласил приговор 34-летнему жителю Архангельска Роману Федулову, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что ночью 8 января 2016 года на 745 км автодороги М-8 «Холмогоры» Федулов, управляя автомобилем «SUBARU LEGACY OUTBACK», нарушив правила дорожного движения, допустил наезд на движущийся в попутном направлении автомобиль «HYUNDAI SOLARIS», которого вследствие удара вынесло на полосу встречного движения, где и произошло его столкновение с грузовым автомобилем марки «ГАЗЕЛЬ».

В результате ДТП 3 пассажира и водитель автомобиля «HYUNDAI SOLARIS» погибли на месте, водитель и пассажир грузовика получили травмы различной степени тяжести.

Федулов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 11 раз – за превышение скоростного режима.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении с лишением права управления транспортным средством на 2 года 10 месяцев.

В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевших с осужденного взыскано 4 млн. 350 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.