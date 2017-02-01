В Архангельске женщину спасли во время пожара в деревянном доме

Работники строительной фирмы ООО «Северстрой», задействованные на постройке многоэтажного дома на улице Володарского, сегодня около 12.00 обратили внимание на дым, идущий от соседней двухэтажки.

В деревянном 12-квартирном доме разгорался пожар.

Место происшествия от строительной площадки отделяло всего несколько десятков метров, поэтому рабочие, вооружившись лестницей, побежали на выручку.

«В окне 2 этажа с дворовой части здания мы увидели девушку, которая выбрасывала из окна вещи и пыталась выбраться. Мы с товарищами взяли трехколенную лестницу и помогли девушке спуститься», – рассказал один из рабочих.

Тем временем соседями до прибытия пожарных была эвакуирована пенсионерка, которая находилась в задымленной квартире. Неходячую бабушку передали бригаде медиков. Хотя она не получила никаких травм, а лишь немного надышалась дымом, ее решили госпитализировать.

Дом удалось отстоять. Огнем повреждена кухня квартиры на первом этаже и лестничная площадка. Предположительная причина – неисправность электропроводки, сообщает arh112.