В Архангельске задержаны подозреваемые в серии ограблений пожилых людей

В конце 2016 года в полицию стали поступать похожие заявления от пожилых архангелогородцев. По словам пострадавших, около шести-семи вечера они шли по улице. Мимо них проходили двое молодых людей. Неожиданно пенсионеры получали толчок в спину, падали, а в это время злоумышленники отбирали у них сумки.

Нападения происходили в разных районах города. Однако сопоставив все факты, и то, что пострадавшие давали схожие приметы нападавших, стражи порядка пришли к выводу, что все преступления - дело рук одних и тех же людей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений были задержаны двое жителей Исакогорского района, 1991-го и 1994-го годов рождения. Молодые люди являются двоюродными братьями.

В ходе обыска квартиры, которую снимали подозреваемые, полицейскими был обнаружен мобильный телефон, принадлежащий одной из потерпевших.

Как следует из материалов уголовного дела, ранее оба молодых человека были судимы – один за аналогичные криминальные деяния, другой за кражи. Из мест лишения свободы оба освободились в 2016 году. Похищенные у пожилых архангелогородцев сумки злоумышленники выкидывали, забрав оттуда в основном только деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что молодые люди причастны к целому ряду аналогичных преступлений. Всех, кто возможно пострадал от действий задержанных, стражи порядка просят обращаться в ближайший отдел полиции.