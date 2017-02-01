В результате ДТП водитель автобуса, маршрута № 1, получил телесные повреждения: ЗЧМТ, СГМ, ушибы мягких тканей лопаточной области слева, - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/08/49026.html
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В Архангельске в ДТП пострадал водитель автобуса
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
В 12:40 в на проспекте Троицкий, д.57, водитель, управляя автобусом маршрута № 60, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди конкурента - автобуса № 1 и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель автобуса, маршрута № 1, получил телесные повреждения: ЗЧМТ, СГМ, ушибы мягких тканей лопаточной области слева, - сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
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