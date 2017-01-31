В Архангельске подростки похитили из чужого загородного дома две куртки, алкоголь и бинокль

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух 17 и 15-летнего жителей острова Кего, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в ночь на 29 января 2017 года несовершеннолетние, разбив стекло, через окно проникли в загородный дом, расположенный на острове Кего в городе Архангельске, откуда похитили две куртки, фонарь, бинокль и несколько бутылок алкоголя общей стоимостью более 10 тысяч рублей, с похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной. В отношении 17-летнего подозреваемого суд на основании ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, приняв во внимание, что, будучи под подпиской о невыезде по другому делу, он вновь совершил преступление против собственности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.