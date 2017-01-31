В Северодвинске наркоман поджег квартиру своей матери

Заместителем прокурора Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Установлено, что 27.10.2016 состоящий на учете как зависимый от психоактивных веществ мужчина, находясь в наркотическом опьянении, на почве ссор со своей бывшей супругой и матерью совершил поджог квартиры последней, где и сам постоянно проживал.

Благодаря оперативным действиям пожарных 3-х комнатная квартира вы-горела лишь частично, однако общий причиненный огнем ущерб составил почти 300 тыс. руб.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью, объяснил свои действия желанием отомстить своей бывшей жене и матери, с которыми часто ссорился на фоне употребления наркотиков. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.