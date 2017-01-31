В Талагах произошёл пожар на пункте по переработке макулатуры

Пункт по переработке макулатуры представляет собой металлический ангар размером 15х30 м, в котором размещались две дощатые бытовки, станки для прессования макулатуры, для производства чековой ленты и туалетной бумаги.

Возгорание произошло накануне 6 февраля днем в одной из бытовок, где в это время находились рабочие. Огонь вспыхнул под потолком, в месте прохождения металлической трубы от печи-буржуйки.

«К сожалению, люди слишком затянули с сообщением о пожаре, пытаясь справиться с огнем своими силами. В итоге огонь вышел за пределы бытовки и перекинулся на макулатуру, которой был буквально забит ангар. К приезду пожарных здание представляло собой большой костер. Своевременный звонок по номеру 101 с мобильного телефона позволил бы локализовать огонь в пределах бытового помещения», - считает начальник дежурной смены службы пожаротушения ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области Михаил Корельский.

Производство уничтожено полностью: выгорели все станки, бумага, обе бытовки. Пострадавших нет.

Предполагается, что причиной происшествия стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - сообщает портал "Безопасность АО".