В Архангельске собака спасла хозяина от гибели при пожаре

Двухэтажный деревянный дом на улице Выучейского в Архангельске подвела электропроводка – именно по этой причине накануне вечером старая многоквартирная двухэтажка едва не сгорела.

Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже между кухней и коридором. В квартире в это время находился хозяин. В 11-м часу вечера мужчина 1962 г.р. крепко спал. Неизвестно, чем бы закончился пожар, если бы не его собака: верный «двортерьер» громким лаем разбудил хозяина, благодаря чему мужчина вовремя эвакуировался и позвонил в пожарную охрану.

Пожарными были эвакуированы 4 человека. Дом удалось отстоять, но двум квартирам требуется ремонт. Пожарным пришлось «ловить» огонь, быстро распространившийся по пустотам в межэтажных перекрытиях. В обеих квартирах разобраны перегородки между кухней и коридором. Причиной происшествия стал аварийный режим работы электропроводки, - сообщает портал "Безопасность АО".