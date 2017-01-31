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Вторник, 7 февраля, 22:00

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/07/49006.html

Происшествия

В Архангельске на улице Выучейского из-за аварии перекрыто движение

В Архангельске на улице Выучейского из-за аварии перекрыто движение
7 февраля у Центрального рынка на улице Выучейского был обнаружен дефект на теплотрассе диаметром 400 мм.

Ремонтные бригады Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 приступили к устранению повреждения.

На время проведения ремонта под ограничение теплоснабжения попадают 20 жилых домов. Планируется, что работы будут завершены сегодня до конца дня.

Вниманию водителей! На время проведения ремонтных работ вводится частичное ограничение движения транспорта по ул. Выучейского от пр. Ломоносова до пр. Чумбарова-Лучинского по нечетной стороне (со стороны Центрального рынка). Движение по проезжей части на четной стороне – без ограничений, сообщает пресс-служба администрации города.

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