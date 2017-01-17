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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/02/07/49004.html

Происшествия

В Архангельске задержаны подозреваемые в надругательстве над могилами летчиков

В Архангельске задержаны подозреваемые в надругательстве над могилами летчиков
Фото пресс-службы регионального УМВД
В середине января в полицию стали поступать заявления о фактах хищения лопастей самолетов, установленных в качестве памятных надгробий на местах захоронения бывших летчиков на острове Кего в Октябрьском округе областного центра.

На место происшествия неоднократно выезжала следственно-оперативная группа в полном составе, включая эксперта-криминалиста и кинолога со служебно-разыскной собакой. Полицейские обнаружили важные следы преступлений. Участковыми и сотрудниками уголовного розыска также была собрана информация, представляющая оперативный интерес.

Расследование этого преступления находилось на особом контроле у руководства УМВД России по Архангельской области. 

Полицейские установили двух подозреваемых, один из них – несовершеннолетний. Злоумышленники проживают на острове Кего. Старший из подельников ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений. В настоящее время еще ряд лиц отрабатываются на причастность к совершению указанных противоправных деяний.
Как было установлено в ходе дознания, преступления были совершены в декабре 2016 года. Злоумышленники несколько раз приезжали на кладбище, выламывали лопасти, установленные в качестве надгробий, после чего вывозили их, распиливали и сдавали в пункты приема металлолома. Со слов подозреваемых, их единственной целью было получение материальной выгоды, лопасти привлекли их внимание, так как в них содержится большое количество цветных металлов.

К тому моменту, когда в полицию поступило первое заявление о хищении надгробий, злоумышленники уже успели их распилить, вывезти с острова и сдать в пункты приема металлолома.

Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемые похитили более 20 лопастей. Точное количество потерпевших будет установлено в ходе дальнейших следственных действий.

По факту надругательства над местами захоронений  возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возможно, впоследствии преступление будет переквалифицировано на более тяжкое, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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