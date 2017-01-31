В Котласе водитель, сбивший пешехода насмерть, предстанет перед судом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего Сергея Макарова, обвиняемого в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть человека.

Установлено, что Макаров вечером 11 октября 2016 года, управляя автомобилем «Опель Омега Караван» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проспекту Мира в Котласе, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость, выехал на пешеходный переход и сбил 76-летнего пенсионера.

Пожилого мужчину от удара отбросило на двигающийся по встречной полосе автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Вину в инкриминируемом преступлении Макаров признал, пояснил, что в день ДТП был на свадьбе, выпил спиртное, а после банкета повез молодоженов домой.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.